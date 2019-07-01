Вишеградська четвірка хоче заблокувати обрання Тіммерманса главою Єврокомісії



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Для гарантованого блокування кандидатури Тіммерманса необхідно заручитися підтримкою восьми держав-членів ЄС

За інформацією ЗМІ, формуванням опозиції до Тіммерманса опікується Польща,

Вишеградська четвірка – Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилася заблокувати обрання президентом Єврокомісії нідерландця Франса Тіммерманса.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на «Польське радіо».

За даними видання, яке є близьким до польської влади, існує також ширше коло країн, яким не подобається висування Тіммерманса – це держави із правоцентристськими урядами, яке не в захваті від того, що Комісію очолить висуванець соціалістів.

Формуванням опозиції до Тіммерманса опікується Польща, яка наразі, за неофіційними даними, знайшла згоду країн Вишеградської четвірки, тобто Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому позиція словаків лишається хиткою, адже їхнім урядом керують соціалісти, тобто партнери партії Тіммерманса.

Для гарантованого блокування кандидатури необхідно заручитися підтримкою восьми держав-членів ЄС.

Початок недільного саміту ЄС, присвяченого обранню нового керівництва Євросоюзу, вже кількаразово відтерміновувався через переговори між його учасниками.

Напередодні видання Reuters повідомило, що нідерландський політик соціал-демократ Франс Тіммерманс ймовірно стане наступним главою Єврокомісії.

Раніше лідери Євросоюзу не змогли дійти згоди при виборі нового глави Єврокомісії.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).