Країни ЄС обрали очільників Європейської ради та Єврокомісії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейська рада не одразу змогла узгодити майбутніх керівників інститутів ЄС

Європейська рада у вівторок погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляєн і Шарля Мішеля на основні позиції, повідомив в твіттері голова Євроради Дональд Туск.

Так, на пост глави Єврокомісії пропонується німецький міністр оборони фон дер Ляєн, на пост глави європейської дипломатії - іспанець Жозеп Боррель, на пост глави ЄЦБ - глава МВФ Крістін Лагард. На пост, який займає сам Туск - голови Євроради - висунута кандидатура бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Тепер для того, щоб ці призначення відбулись, запропоновані Єврорадою кандидатури повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.

Кандидатів на посади голови Єврокомісії, глави дипломатії ЄС, глави Європейського Центробанку і голови Євроради повинна була представити Європейська рада після недавніх виборів в Європарламент.

Європейська рада не одразу змогла узгодити майбутніх керівників інститутів ЄС. Саміт відкрився в неділю. Він проходив з припиненням всю ніч на понеділок. А в понеділок через відсутність домовленостей європейських лідерів щодо кандидатур саміт був припинений до вівторка.

Урсула фон дер Ляєн - перша жінка на посаді міністра оборони ФРН. Цей пост вона займає з 2013 року. Вона володіє німецькою, французькою та англійською мовами. У неї - семеро дітей. Вона стала першою в історії жінкою, кандидатуру якої висунули на пост голови Єврокомісії.

Шарль Мішель - бельгійський політик. З 2014 року він обіймає посаду прем'єр-міністра Бельгії.

Крістін Лагард з 2011 року є головою МВФ. До цього протягом декількох років займала пост міністра економіки Франції. Вона кілька разів входила в ТОП-10 найвпливовіших жінок у світі за версією Forbes.

Жозеп Боррель - іспанський політик. Він очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року. Він закінчив Мадридський політехнічний університет, а також Університет Комплутенсе.

Джерело: Інтерфакс-Україна