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    У світі

    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті

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    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті
    Фото: сторінка В’ячеслава Землянікова в Facobook

    Інтимні місця прикривали на прохання батьків з дітьми

    Організатори виставки живопису і графіки «АРТ Єкатеринбург», що проходить в уральській столиці, аркушами паперу заклеїли інтимні частини жіночих тіл, зображені на деяких картинах.

    Про це повідомляє URA.RU.

    Як розповів агентству директор заходу Андрій Сенніков, оголені тіла прикривали тимчасово і лише на двох картинах, але на розміщених в соціальних мережах знімках видно, що заклеєних картин було більше. Фото з виставки опублікував, зокрема, журналіст В’ячеслав Земляніков. За станом на 8 грудня листки паперу з картин зняли.

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    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті
    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті
    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті
    Картини з оголеними жінками заклеїли стікерами на виставці живопису в російському місті

    «Свобода, – написав Земляніков на своїй сторінці в Facebook. – Організатори самі ж і веліли художникам негайно «роздягнути» голі картини назад. Ще вчора. І нічого, що «категорія 0 +» і вчора, і сьогодні тут носиться у величезній кількості».

    Андрій Сенніков в свою чергу пояснив, що інтимні місця прикривали на прохання батьків з дітьми. «У кожного з батьків своє почуття цензури, – зазначив він. – Ніяких конфліктів не було. Картини ж ніхто не прибирав».

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