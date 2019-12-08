Росіяни відмовилися ігнорувати Ротару



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Співачка Ротару

На підтримку Ротару відкрито виступили Поклонська, Винокур, Басков і Пригожин

Російські глядачі, які взяли участь у зйомках музичної премії «Пісня року 2019» на стадіоні «ВТБ Арена» в Москві, тепло прийняли українську співачку Софію Ротару, тим самим перестали її ігнорувати. Фрагмент запису її виступу опублікований в Сторіс в офіційному Instagram-акаунті зірки.

На відео люди аплодують Ротару і довго скандують «Браво!». Артистка на концерті виконала, в тому числі, відомі композиції «Музика моєї любові» і «Вічні небеса». Глядачі завалили її букетами троянд, забирати їх зі сцени довелося асистентам.

Ігнорувати виступу Ротару в Росії закликав публіцист і телеведучий Анатолій Вассерман. Він заявив, що співачка Софія Ротару збирається повернутися на російську сцену, щоб заробити грошей, частина яких піде на спонсорування «київських терористів».

Сенатор Олексій Пушков також заявив, що росіяни втомилися від гастролерів, які приїжджають в Росію за грошима, а вдома ображають країну. На підтримку Ротару відкрито виступили депутат Держдуми Поклонська, гуморист Володимир Винокур, співак Микола Басков і продюсер Йосип Пригожин.

Як повідомлялося, директор Софії Ротару прокоментував цькування співачки у Росії.