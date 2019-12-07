Росія перетворилася на країну збалансованого беззаконня

Єгор Жуков

«Збалансовані» вироки приведуть одного разу до повного розвалу всього в путінській Росії

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Очень мне понравилась реакция Валерия Фадеева, который теперь блюдет права человека при президенте, на приговор Егору Жукову. Сбалансированное, говорит, решение. Есть закон. И приговор должен быть законным и справедливым. А судья не должен вилять и изворачиваться, думая, как угодить всем своим начальникам, а начальники судьи не должны думать, как угодить кому-то в Кремле. Только Конституция и Кодекс – вот что важно. Только реальные обстоятельства дела. Только открытый и состязательный процесс. И тогда приговоры будут объективны и неоспоримы.

А нас пытаются убедить в том, что приговор может быть вообще каким угодно, лишь бы он по сумме удовлетворил каких-то посторонних людей. Ну, конечно, хорошо, что большинство фигурантов второй волны «московского дела» не окажутся за решеткой. Но им там и делать нечего вообще! У них не должно быть ни условных, ни безусловных сроков. Ни штрафов этих, какими бы они ни были. Что Павлу Новикову, некуда 120 тысяч рублей девать, чем на штраф отдать? Мы же с вами не идиоты и отлично понимаем, кем принимаются решения по наказаниям и срокам. Кем, где, для чего. В нашей стране действительно есть правоохранительная система. Но слово «система» не обязательно имеет положительный смысл и характеризует чёткую отлаженную работу. В нашей системе все – от рядового полицейского до судьи — действуют как по команде, готовые выполнить любой приказ. И по приказу проводить абсурдное следствие, сочинять бредовые экспертизы, писать кафкианские приговоры. Работает как часы, редко когда выпадает хоть один винтик.

В этом смысле мы действительно имеем дело с системой. И в этом смысле прекрасно, что из лап этой системы удается иногда вырывать людей. И то, что в своё время отбили Павла Устинова, а теперь того же Егора Жукова – это замечательно персонально для них. Но для общества – это позор и стыд. Радоваться насилию над законом только потому, что удалось избежать еще большего насилия. Обокрали, но спасибо, что не зарезали – логика такая. Суд – одна из ветвей власти. Если ее отрубить, дерево засохнет или сгниет.

«Сбалансированные» приговоры как раз и приведут однажды к полному развалу всего. Но виноваты в этом будут не те, кого пытались нынче осудить, а те, кто писали и зачитывали вот такие приговоры.

Джерело: Эхо Москвы

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