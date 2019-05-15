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    У світі

    Картину Моне «Копиці» продали на Sotheby's за $110 мільйонів

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    Попередню картину Моне продали на аукціоні Christie's в 2016 році за $81,4 мільйона - Картину Моне «Копиці» продали на Sotheby's за $110 мільйонів
    Попередню картину Моне продали на аукціоні Christie's в 2016 році за $81,4 мільйона

    Продаж картини побив рекорд попередньої роботи автора з цієї серії, що була продана на аукціоні Christie's в 2016 році за $81,4 мільйона

    На аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку була продана картина французького імпресіоніста Клода Моне «Копиці» за рекордні для художника $110,7 мільйона.

    Про це повідомляє AFP.

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    «Картина Клода Моне з його знаменитої серії «Копиця сіна» була продана у вівторок за 110,7 млн доларів в Нью-Йорку (на аукціоні Sotheby's - ред.)», - йдеться в повідомленні.

    Продаж картини побив рекорд попередньої роботи автора з цієї серії, що була продана на аукціоні Christie's в 2016 році за $81,4 мільйона.

    Моне написав серію однойменних робіт після придбання будинку в Живерні взимку 1890-1891 років. Всього було написано 25 композицій. У кожній роботі Моне показував світло і оточення однієї й тієї ж сцени, оскільки вони змінювалися в різний час дня, в різні сезони та в різну погоду.

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