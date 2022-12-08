Катастрофа у російських СІЗО. Журналістка звітувала Путіну про нещасних жінок 

Для жінок у РФ строгий режим не передбачено законодавством, однак їх все ж роками так утримують

Член Ради з прав людини країни-терористки Росії Єва Меркачова на зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним порушила питання про тортури в установах Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП). Вона поставила питання про умови тримання у СІЗО жінок, застосування кайданів до затриманих та рекордну кількість смертей обвинувачених. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зокрема, Меркачова звернула увагу, що жінки у СІЗО, які перебувають під слідством кілька років (до п'яти) і при цьому не визнані винними, утримуються у суворому режимі. Для жінок строгий режим не передбачено законодавством – це юридичний казус, однак досі нічого не зроблено.

Путін на це погодився, буцімто, якщо до суду людина сидить п'ять років у камері попереднього ув'язнення – це явне порушення прав людини. Однак чи вживатимуть його псевдоправоохоронні органи якихось заходів – залишається таємницею. Адже як видно, в РФ про дотримання прав людини не йдеться.

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Тим часом силовики РФ закупили 20 тис. спецзасобів обмеження рухливості (наручники, кайдани) – їх також використовують проти осіб, які звинувачуються у ненасильницьких злочинах.

А ще протягом останнього часу в СІЗО Росії зафіксована рекордна кількість смертей обвинувачених від хвороб.

Цікаво, що коли Меркачова запитала про ставлення до страти – Путін сказав, що проти. Диктатор, який катує своїх же громадян і чинить геноцид українців, вочевидь, вважає це негуманним.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. Крім того, ймовірно, він готує для росіян загальну мобілізацію.