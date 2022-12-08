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Катастрофа у російських СІЗО. Журналістка звітувала Путіну про нещасних жінок 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Катастрофа у російських СІЗО. Журналістка звітувала Путіну про нещасних жінок 
У російських установах до в'язнів застосовують тортури, каже правозахисниця 
скріншот із відео

Для жінок у РФ строгий режим не передбачено законодавством, однак їх все ж роками так утримують 

Член Ради з прав людини країни-терористки Росії Єва Меркачова на зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним порушила питання про тортури в установах Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП). Вона поставила питання про умови тримання у СІЗО жінок, застосування кайданів до затриманих та рекордну кількість смертей обвинувачених. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, Меркачова звернула увагу, що жінки у СІЗО, які перебувають під слідством кілька років (до п'яти) і при цьому не визнані винними, утримуються у суворому режимі. Для жінок строгий режим не передбачено законодавством – це юридичний казус, однак досі нічого не зроблено.  

Путін на це погодився, буцімто, якщо до суду людина сидить п'ять років у камері попереднього ув'язнення – це явне порушення прав людини. Однак чи вживатимуть його псевдоправоохоронні органи якихось заходів – залишається таємницею. Адже як видно, в РФ про дотримання прав людини не йдеться.  

Тим часом силовики РФ закупили 20 тис. спецзасобів обмеження рухливості (наручники, кайдани) – їх також використовують проти осіб, які звинувачуються у ненасильницьких злочинах.

А ще протягом останнього часу в СІЗО Росії зафіксована рекордна кількість смертей обвинувачених від хвороб.  

Цікаво, що коли Меркачова запитала про ставлення до страти – Путін сказав, що проти. Диктатор, який катує своїх же громадян і чинить геноцид українців, вочевидь, вважає це негуманним. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. Крім того, ймовірно, він готує для росіян загальну мобілізацію.

Теги: росія путін диктатор геноцид відео

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