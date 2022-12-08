Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW
Аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні ще влітку
Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW зауважили, що під час зустрічі з Радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (СПЛ) Путін зазначив, що війна в Україні може бути «тривалим процесом», а захоплення нової території – суттєвим результатом цього процесу для Росії.
Експерти зазначають, що Путін вигідно порівняв себе з Петром Великим, наголосивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.
«Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і все ж таки максималістські», – пишуть аналітики.
Також військові аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.
«Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх у повному обсязі», – вважають експерти.
Ключові висновки аналітиків:
- Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.
- Путін використовує Раду з прав людини для консолідації влади, відкидаючи при цьому принципи міжнародного права в галузі прав людини.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував підтримку попередніх оцінок ISW про те, що оперативна пауза взимку 2022-2023 років піде на користь Росії.
- Російські сили вперше за три тижні застосували безпілотники Shahed-136 в Україні.
- Спроби Росії змусити Білорусь приєднатися до війни в Україні можуть спричинити тертя у білоруських збройних силах.
- Російські сили, ймовірно, збільшують темп своїх контратак на сході Харкова та заході Луганської області.
- Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжували оборонні дії та переорієнтацію своїх сил на сході Херсонської області.
- Незалежні російські ЗМІ вказали, що зусилля щодо мобілізації продовжуватимуться, незважаючи на заяви російських офіційних осіб про протилежне.
- Російська окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь Донецької області на тилову військову та тилову базу для російських військ.
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