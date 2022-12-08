Путін створює умови для затяжної війни з Україною – ISW

Аналітики ISW вважають, що Путін створює умови для затяжної війни з Україною

Аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні ще влітку

Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW зауважили, що під час зустрічі з Радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (СПЛ) Путін зазначив, що війна в Україні може бути «тривалим процесом», а захоплення нової території – суттєвим результатом цього процесу для Росії.

Експерти зазначають, що Путін вигідно порівняв себе з Петром Великим, наголосивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

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«Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і все ж таки максималістські», – пишуть аналітики.

Також військові аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.

«Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх у повному обсязі», – вважають експерти.

Ключові висновки аналітиків: