Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Президент РФ продовжує заявляти, що «все за планом»
Фото з відкритих джерел

Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину

Президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції», пишуть росЗМІ.

Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом». Водночас Путін почав заспокоювати своїх громадян, мовляв, загарбані території і перетворення Азовського моря на «внутрішню водойму РФ» стало значним результатом кривавої війни. 

«З'явилися нові території. Ну, от і такий таки значущий результат для Росії. […] Ну, чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації», — сказав очільник держави-териристки.

Варто зазначити, що сьогодні Путін також заявив, що другої хвилі мобілізації у Росії не буде.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на нинішньому етапі Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року. 

У той же час видання CNN допускає, що вибухи на російських аеродромах у глибокому тилу РФ, імовірно спричинені атакою українських безпілотників, стали особистою образою для Володимира Путіна. На думку видання, це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Як відомо, після «бавовни» на аеродромах Путін скликав Радбез, щоб обговорити «питання забезпечення внутрішньої безпеки держави».

Читайте також: Путін даремно шукає собі союзників в Китаї

Теги: Азовське море анексія тероризм росія путін війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)
Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників
Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
Меркель розповіла, чим закінчиться війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
85K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
24K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
9664
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
9340
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту