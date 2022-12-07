Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян

Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину

Президент РФ Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції», пишуть росЗМІ.

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Російський диктатор повідомив своїм громадянам невтішну новину: «СВО може стати тривалим процесом». Водночас Путін почав заспокоювати своїх громадян, мовляв, загарбані території і перетворення Азовського моря на «внутрішню водойму РФ» стало значним результатом кривавої війни.

«З'явилися нові території. Ну, от і такий таки значущий результат для Росії. […] Ну, чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації», — сказав очільник держави-териристки.

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Варто зазначити, що сьогодні Путін також заявив, що другої хвилі мобілізації у Росії не буде.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на нинішньому етапі Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року.

У той же час видання CNN допускає, що вибухи на російських аеродромах у глибокому тилу РФ, імовірно спричинені атакою українських безпілотників, стали особистою образою для Володимира Путіна. На думку видання, це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

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Як відомо, після «бавовни» на аеродромах Путін скликав Радбез, щоб обговорити «питання забезпечення внутрішньої безпеки держави».