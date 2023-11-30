ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Єрусалимі

ХАМАС зазначає, що напад є відповіддю на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в секторі Газа

Бойовики ХАМАС взяли на себе відповідальність за теракт в Єрусалимі, який відбувся на автобусній зупинці. Унаслідок стрілянини загинули троє ізраїльтян, ще шестеро отримали поранення. Про це пише The Times of Israel.

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У заяві терористичне угруповання ХАМАС «відзначило дії» двох злочинців, братів Мурада та Ібрагіма Немерів із Єрусалиму, називаючи їх «мучениками джихаду».

За даними агентства безпеки Shin Bet, двоє бойовиків були членами ХАМАС і раніше були ув'язнені за терористичну діяльність. Мурад перебував у в'язниці з 2010 по 2020 рік за планування терактів під керівництвом терористичних елементів у Секторі Газа, а Ібрагім був ув'язнений у 2014 році за нерозкриту терористичну діяльність.

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Взявши на себе відповідальність за ранкову стрілянину, ХАМАС зазначає, що напад є відповіддю на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в секторі Газа і вбивство двох дітей у Дженіні на березі річки Йордан.

Нагадаємо, що під час ранкового обстрілу загинули троє ізраїльтян: 24-річна Лівія Дікман, 73-річний суддя-равин Ашдода Елімелех Вассерман і 60-річна Ханна Іферган.