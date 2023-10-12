Невідомі обстріляли відділення поліції в Єрусалимі

До місця події вже направлено сили поліції, які очолив начальник поліції Єрусалимського округу

За попередніми даними поліція закрила всі входи до Старого міста в Єрусалимі

Сьогодні, 12 жовтня, невідомі влаштували стрілянину та напали на відділення поліції в місті Єрусалим. Про це повідомляє NEWSru.co.il.

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За попередніми даними, правоохоронні органи отримали повідомлення про обстріл відділення поліції «Шалем» у Єрусалимі. Відділення поліції, що зазнало нападу, знаходиться поряд зі Шхемськими воротами Старого міста.

До місця події вже направлено сили поліції, які очолив начальник поліції Єрусалимського округу.

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За попередніми даними поліція закрила всі входи до Старого міста в Єрусалимі. Також відомо про поранених, однак інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала хвилю ударів по елітних силах терористичної організації ХАМАС «Нухба». Ударів зазнали оперативні командні центри терористів, що використовували бойовики, які минулої суботи проникли в громади, що оточують Сектор Гази.

Крім того, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому морському агенту ХАМАС у бригаді «Рафах». Резиденція Абу Шамли використовувалася для зберігання морської зброї, призначеної для терору проти держави Ізраїль.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений.