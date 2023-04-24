У Єрусалимі стався теракт: є постраждалі (відео)
Внаслідок теракту постраждали п’ятеро людей
У столиці Ізраїлю пролунав черговий теракт. Там невідомий направив свій автомобіль просто у натовп перехожих. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що інцидент трапився у районі площі Давидка. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей.
Серед постраждалих чоловік 70 років у тяжкому стані, жінка 30 років у стані середнього ступеня тяжкості, чоловік 50 років та двоє 25-річних чоловіків із легкими пораненнями. Усіх постраждалих було госпіталізовано до Медичного центру Шааре Цедек та Медичного центру Університету Хадасса.
Терориста ідентифікували як Хатема Неджіма, 39-річного жителя Бейт-Сафафа у східному Єрусалимі.
«Він був одруженим батьком п’ятьох дітей, який був невідомий силам безпеки, але у нього в анамнезі було психічне захворювання», – йдеться у матеріалі.
Злочинця застрелили.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступив на церемонії Дня пам’яті в Єрусалимі за кілька хвилин після скоєння теракту, сказав, що наїзд автомобіля «нагадує нам про те, що держава Ізраїль була придбана з великими стражданнями».
«Ці терористичні атаки відбуваються з розрахунком на те, що вони викорчують нас звідси, якби вони могли, вони б убили нас усіх», – додав він.
Нагадаємо, 8 квітня на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після чого наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну – вбито.
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