У Єрусалимі стався теракт: є постраждалі (відео)

Внаслідок теракту постраждали п’ятеро людей

У столиці Ізраїлю пролунав черговий теракт. Там невідомий направив свій автомобіль просто у натовп перехожих. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Зазначається, що інцидент трапився у районі площі Давидка. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей.

Серед постраждалих чоловік 70 років у тяжкому стані, жінка 30 років у стані середнього ступеня тяжкості, чоловік 50 років та двоє 25-річних чоловіків із легкими пораненнями. Усіх постраждалих було госпіталізовано до Медичного центру Шааре Цедек та Медичного центру Університету Хадасса.

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Терориста ідентифікували як Хатема Неджіма, 39-річного жителя Бейт-Сафафа у східному Єрусалимі.

«Він був одруженим батьком п’ятьох дітей, який був невідомий силам безпеки, але у нього в анамнезі було психічне захворювання», – йдеться у матеріалі.

Злочинця застрелили.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступив на церемонії Дня пам’яті в Єрусалимі за кілька хвилин після скоєння теракту, сказав, що наїзд автомобіля «нагадує нам про те, що держава Ізраїль була придбана з великими стражданнями».

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«Ці терористичні атаки відбуваються з розрахунком на те, що вони викорчують нас звідси, якби вони могли, вони б убили нас усіх», – додав він.

Нагадаємо, 8 квітня на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після чого наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну – вбито.