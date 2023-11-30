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В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)
Поранених доставлено до лікарень «Шаарей Цедек» та «Адаса Ейн-Керем»
фото: newsru.co.il

Загинула 24-річна жінка, вісім людей отримали поранення 

Сьогодні вранці, 30 листопада, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто. Наразі відомо про вісьмох поранених та одну загиблу. Про це повідомляє newsru.co.il.

«На 8:16, загинула 24-річна жінка, вісім людей отримали поранення. П'ять поранених у тяжкому стані, один – у стані середньої тяжкості, двоє отримали легкі поранення», – йдеться у повідомленні.

Поранених доставлено до лікарень «Шаарей Цедек» та «Адаса Ейн-Керем». 1-ту трасу на в'їзді до Єрусалиму перекрито для руху транспорту.

Наразі повідомляється, що нападників нейитралізовано. Вони відкрили вогонь з автоматичної гвинтівки М-16 і пістолета.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва. Зазначається, що через Катар за зачиненими дверима все ще ведуться переговори про продовження терміну перемир'я на два дні.

Тим часом у Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт.

Теги: Єрусалим напад поранення поліція Ізраїль

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