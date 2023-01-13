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Хвалити Шойгу та ігнорувати «Вагнер»: російська пропаганда поширила методички про війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хвалити Шойгу та ігнорувати «Вагнер»: російська пропаганда поширила методички про війну
Пропагандистам необхідно орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених міноборони РФ
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ мають виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій

Військове командування Росії розробило рекомендації з 11 пунктів як російським пропагандистам «правильно» висвітлювати війну в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України», – йдеться в повідомленні.

Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів. Зокрема, пропагандистам необхідно орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених міноборони РФ джерел, акцентувати в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Крім того, російські ЗМІ мають виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій, а також акцентувати увагу на наданні Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО».

У розвідці також повідомили, що пропагандистам наказали відмовитись від згадування ПВК «Вагнер» в позитивному контексті, а робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК.

Також росЗМІ мають відслідковувати та цитувати публікації в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: Міноборони озброєння росія Сергій Шойгу Макіївка Бахмут Міноборони РФ ПВК Вагнера

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