Хвалити Шойгу та ігнорувати «Вагнер»: російська пропаганда поширила методички про війну

Російські ЗМІ мають виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій

Військове командування Росії розробило рекомендації з 11 пунктів як російським пропагандистам «правильно» висвітлювати війну в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України», – йдеться в повідомленні.

Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів. Зокрема, пропагандистам необхідно орієнтуватися на інформацію виключно з погоджених міноборони РФ джерел, акцентувати в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

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Крім того, російські ЗМІ мають виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій, а також акцентувати увагу на наданні Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО».

У розвідці також повідомили, що пропагандистам наказали відмовитись від згадування ПВК «Вагнер» в позитивному контексті, а робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК.

Також росЗМІ мають відслідковувати та цитувати публікації в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.