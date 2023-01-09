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У фейкову «операцію відплати» міноборони РФ не повірили навіть пропагандисти – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
У фейкову «операцію відплати» міноборони РФ не повірили навіть пропагандисти – ISW
Україна заперечує заяву Москви про загибель українських військових
фото з відкритих джерел

Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав на порожню школу

Фейкова «операція відплати» Міноборони РФ у Краматорську посилила шквал критики у бік російського військового командування. У неї не схотіли вірити навіть пропагандисти. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, 8 січня міноборони РФ оголосило, що російські сили провели «операцію відплати» проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Міноборони Росії помилково заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав на порожню школу.

Декілька російських військкорів і блогерів негативно відреагували на заяву міноборони Росії, вказавши, що відомство часто робить фейкові заяви.

«Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб «помститися» за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати», – зазначають аналітики.

Експерти зазначили, що застосування міноборони Росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору.

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року міноборони Росії використало аналогічне формулювання «відплати» проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

Міноборони Росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти «помститися» за дії України, але спровокувало безліч відповідей від військових блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково «помститися».

Таким чином, міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій.

Реакція міноборони Росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, зазначають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив 8 січня, що Росія планує розпочати власне виробництво безпілотників іранського виробництва.

  • 8 січня російські війська продовжували контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив 8 січня, що російські війська перекинули кілька батальйонів із району Бахмута до району Кремінної.

  • Офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив 8 січня, що російські сили не контролюють Соледар, а інші офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ захопили російські позиції під Бахмутом. Відомі російські блогери висловили різні думки щодо можливого оточення міста.

  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та на західній околиці Донецька.

  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив 7 січня, що 300 співробітників чеченського ОМОНу перекинуто в Україну.

  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська використовували запальні боєприпаси для завдання ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.

  • Російські сили продовжують посилювати фільтраційні заходи щодо виявлення партизанів на окупованих територіях. Російська окупаційна влада заявила, що 8 січня, ймовірно, українські партизани здійснили диверсію, замінувавши газопровід у Луганській області.

  • 8 січня російська окупаційна влада активізувала роботу з паспортизації на окупованих територіях.

Нагадаємо, Україна заперечує заяву Москви про загибель великої кількості українських військових під час нещодавніх ракетних атак Росії по Краматорську Донецької області.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що у відповідь на удар ЗСУ в новорічну ніч по Макіївці командуванням об'єднаного угруповання російських військ реалізовано «операцію помсти». Там стверджують, що засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську: в гуртожитку № 28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку № 47 – понад 600. 

У Міноборони ворога стверджують, що внаслідок «масованого ракетного удару» по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Краматорськ Донецької області. 

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Теги: фейк Україна Міноборони РФ обстріл війна росія

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