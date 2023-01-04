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Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
У новорічну ніч ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Макіївці
фото з відкритих джерел

Рупори Кремля намагаються переконати росіян, що військове керівництво не винне у смерті мобілізованих росіян в Макіївці 

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян не має сумнівів щодо причини гибелі російських військовослужбовців у Макіївці – у всьому винні мобільники й самі ж солдати. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Прихильниця путінського режиму спершу цинічно прокоментувала офіційну версію від міноборони РФ про стільникові телефони.  Російські силовики вважають, що «основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів». Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

Симоньян навела «життєвий приклад» про батьків і дітей:

Когда ребенок, забегавшись, бьется об острый угол тумбочки, нерадивый родитель ругает его за то, что он бегал.

Нормальный родитель оклеивает опасные углы безопасной лентой, пока ребенок еще не научился бегать.

Это к вопросу о мобильниках.

Симоньян додала, що в неї «сердце кровью обливается от обиды за предотвратимость этой теперь уже безвозвратности, и просто от онемелой ярости». 

Проте коментарі під дописом рясніють звинуваченнями як самої пропагандистки, так і міноборони РФ на чолі з Шойгу. Росіяни обурені брехнею та цинічністю медійників та влади.

Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 1
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 2
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 3
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 4
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 5
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані фото 6

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – російські силовики вважають, що головною причиною гибелі солдатів стало масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів – число вбитих у Макіївці російських військовослужбовців сягнуло 89. 

Крім того, керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці. Військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть». У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області.

Напередодні у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста, у якому перебували сотні окупантів. 

До слова, у російських містах пройшли мітинги, де люди вшанували пам'ять загиблих у Макіївці окупантів. Росіяни, яким заборонено виходити на протести, тримали в руках прапори керівної партії РФ та звинувачували у смерті російських військових Україну. Жителі Росії вийшли на мітинги, щоб вшанувати пам'ять своїх воїнів, які загинули внаслідок влучання ракети по базі рашистів у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що на базі проживали військові із Самарської області.

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Теги: Макіївка Маргарита Симоньян

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Соціум

Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
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