«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці

Це все, що залишилося від сотень російських загарбників

Телеграм-канали так званих воєнкорів шоковані втратами окупантів

Після того як Міооборони РФ підтвердило загибель мобілізованих окупантів у Макіївці внаслідок удару ЗСУ, російська пропаганда почала вимагати перш за все знайти і покарати тих, «хто є зрадником».

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Так, путінська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка днями зізналася, що панічно боїться ударів ЗСУ по Росії, вимагає назвати «прізвище, звання і посади» тих, хто «розміщує особовий склад де-попало» і нагадала про «збереження людей як найвищий пріоритет» президента РФ Путіна.

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Z-канали пишуть, що загинуло навіть більше окупантів, ніж було розміщено, оскільки до них святкувати Новий рік прийшли військові з інших казарм.

Зрадник Ходаковський у своєму телеграмі написав про безсилля від почутого і запідозрив російський генштаб у зраді.

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Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.