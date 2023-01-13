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ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сили оборони України за добу завдали значних втрат окупантам
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 січня

Триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 січня.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу противник завдав п’ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Порохонь та Бачівськ Сумської області, а також Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колісниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Греківку, Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстріляно Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка і Вільне Поле на Донеччині та Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також п’ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об’єкти окупантів.

Дії загарбників на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу.

В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.

Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами «Роснефть» та «Електросталь» для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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