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    У світі

    Кілька солдат зомліли під час богослужіння на честь ювілею правління Єлизавети II

    Кілька солдат зомліли під час богослужіння на честь ювілею правління Єлизавети II
    фото: Reuters

    Кільком солдатам стало погано під час чергування біля собору Святого Павла у Лондоні.

    Декілька солдат знепритомніли під час другого дня урочистого богослужіння на честь платинового ювілею правління королеви Великобританії Єлизавети II. Про це повідомляє Daily Mail.

    У публікації стверджується, що кільком солдатам стало погано під час чергування біля собору Святого Павла у Лондоні. Видання припускає, що причиною цього стала 20-градусна температура, а також багатогодинне стояння на сонці у формі.

    Першим непритомний впав член полку королівських ВПС, коли повз нього проходила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, стверджується в публікації. Другим виявився член королівської канадської артилерії, а третім – член королівської гвардії. Усім солдатам надали медичну допомогу.

    Видання стверджує, що внепритомність втратили щонайменше п'ять осіб, які охороняли процесію. Але на знімках було зафіксовано лише троє.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кілька солдат зомліли під час богослужіння на честь ювілею правління Єлизавети II