Як Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей на троні (фото, відео)

У Лондоні проходять святкування з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети ІІ

Королева Великої Британії та королівств Співдружності Єлизавета ІІ відзначає платиновий ювілей – 70 років на троні. У лютому 1952 року після смерті батька, Георга VI, Елізабет Александра Мері Віндзор, прибравши ім’я Єлизавета ІІ, очолила Об’єднане Королівство.

Сьогодні, у день коронації Єлизавети (яка відбулася за рік по тому, 2 червня 1953-го), в столиці Великої Британії відбуваються урочисті заходи.

Святкування почали із артилерійського салюту на березі Темзи. Після цього біля Букінгемського палацу, резиденції королеви, пройшов парад британських королівських військ. Фото та відео зі святкування опублікували соцмережеві представництва британської королівської сім’ї та інших державних структур Великої Британії.

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У параді взяли участь повітряні сили Великої Британії. Військові літаки пролетіли над центром Лондона, утворивши число «70».

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Нагадаємо, Єлизавета ІІ, яка встановила новий світовий рекорд із перебування на чолі держави, у квітні відсвяткувала 96-річчя з дня народження.