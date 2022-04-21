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    Єлизавета ІІ святкує 96-річчя: представлено миле фото королеви

    Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II&nbsp; - Єлизавета ІІ святкує 96-річчя: представлено миле фото королеви
    Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II 
    Фото: instagram.com/theroyalfamily

    Знімок було зроблено на території Віндзорського замку минулого місяця

    Сьогодні свій 96-й день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета ІІ. З цього приводу палац традиційно випустив нове фото монархині. На знімку Її Величність зображена на вулиці на тлі квітучого дерева, одягнена в зелений плащ, а за поводдя вона тримає двох білих поні Байбека Найтінгейла (ліворуч від неї) та Байбека Кеті (праворуч).

    Знімок було зроблено на території Віндзорського замку минулого місяця, його автор Генрі Даллала. Обидва коні з'являться у захопливому шоу «Святкування платинового ювілею: галоп крізь історію» наступного місяця, а члени королівської родини повинні з'явитися верхи на цій кінній виставі.

    Фото: instagram.com/theroyalfamily

    Фото: instagram.com/theroyalfamily

    Вперше постановка була показана публіці 1943 року, від того часу королева відвідувала всі Королівські Віндзорські кінні виставки.

    Нагадаємо, торік через жалобу за принцем Філіпом палац вперше за багато років не представив нове фото Єлизавети II. Сьогодні Її Величність проводить свій день народження у маєтку в Сандрінгемі, в котеджному будинку Вуд-Фарм, де раніше любила бувати разом із чоловіком Філіпом.

    Минулого року Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя свого сходження на британський престол.

    Теги: росія окупанти війна Королева Єлизавета II Україна окупація #stoprussia
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    Єлизавета ІІ святкує 96-річчя: представлено миле фото королеви