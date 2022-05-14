Єлизавета ІІ порадувала емоціями під час кінного шоу (фото)

Королева з азартом стежила за виступами і навіть виграла кубок

Єлизавета ІІ вперше з кінця березня з'явилася на публіці. Монархиню помітили на одному з її улюблених заходів – Королівському кінному шоу у Віндзорі. Її Величність сяяла, коли приїхала на захід на своєму Range Rover, щоб подивитися, як коні виходять на парад. Про це інформує The Guardian.

Єлизавета ІІ сиділа на передньому пасажирському сидінні автомобіля, одягнена у білу блузку та темний кардиган, а також була у сонцезахисних окулярах.

Під час самого шоу королева була дуже емоційною, з азартом стежила за виступами і навіть виграла кубок.

Як відомо, Єлизавета ІІ відвідує кінне шоу щороку, дуже любить цих тварин і раніше сама із задоволенням їздила верхи.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ 21 квітня відсвяткувала свій 96-й день народження. З цього приводу палац традиційно випустив нове фото монархині. На знімку Її Величність зображена на вулиці на тлі квітучого дерева, одягнена в зелений плащ, а за поводдя вона тримає двох білих поні.

Минулого року Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя свого сходження на британський престол.