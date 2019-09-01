Кількість загиблих в аварії гелікоптера в Норвегії збільшилася до 6 людей



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П’ять пасажирів були з міста Альта

Причини аварії наразі невідомі. Зазначається, що гвинтокрил здійснював перевезення учасників музичного фестивалю Høstsprell, який проходить у ці вихідні біля гольф-парку Квенвікмун у Альті.

«П’ять пасажирів віком 20-30 років та пілот загинули під час аварії гелікоптера норвезької компанії «Гелітранс», що сталася у суботу ввечері на південний захід від міста Альта», – йдеться у повідомленні.

Про це інформує The Barents Observer.

У поліції заявили, що всі п’ять пасажирів були з міста Альта, а пілот – громадянин Швеції.

Раніше повідомлялося, що на півночі Норвегії в міста Альта розбився гелікоптер, чотири людини загинули.

За даними норвезької рятувальної служби, на борту вертольота знаходилися шість осіб.