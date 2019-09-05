Кількість жертв урагану Доріан на Багамах зросла до 20



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Прогнозується, що під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв буде рости

Офіційна кількість жертв збільшується у міру розбору завалів

Щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

Про це повідомляє газета Miami Herald з посиланням на міністра охорони здоров'я Багамських островів Дуейн Сендс.

За словами міністра, серед загиблих - 17 жителів острова Абакос і троє - жителі острова Гранд-Багам.

Сендс також заявив, що під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв буде рости.

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану Доріан на Багамах стало п’ятеро людей.

Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.