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    У світі

    Кількість жертв урагану Доріан на Багамах зросла до 20

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    Прогнозується, що під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв буде рости - Кількість жертв урагану Доріан на Багамах зросла до 20
    Прогнозується, що під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв буде рости

    Офіційна кількість жертв збільшується у міру розбору завалів

    Щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

    Про це повідомляє газета Miami Herald з посиланням на міністра охорони здоров'я Багамських островів Дуейн Сендс.

    За словами міністра, серед загиблих - 17 жителів острова Абакос і троє - жителі острова Гранд-Багам.

    Сендс також заявив, що під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв буде рости.

    Раніше повідомлялося, що жертвами урагану Доріан на Багамах стало п’ятеро людей.

    Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

    Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

    Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.

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