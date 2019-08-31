  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Багамських островах оголосили евакуацію через ураган

    • Розсилка
    На Багамських островах оголосили евакуацію через ураган

    Жителів евакуюють у внутрішні райони острова

    Прем'єр-міністр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан«.

    Про це повідомляє прем'єр-міністр в Twitter.

    Буде проводиться евакуація жителів північних долин Абак на материк Абак, а також жителів Вест-Енду, Іст-Енду і Кейта Свитинга і Уотерс-Кей в Гранд-Багаме закликали перебратися у внутрішні райони острова.

    «Ті, хто відмовляється евакуюватися, піддають себе великій небезпеці через цей дуже потужній і потенційно небезпечний для життя ураган, який принесе загрозливо сильні і високі штормові хвилі«, - зазначив Мінніс.

    За словами прем'єр-міністра, жителі острова Нью-Провіденс повинні підготуватися до тропічних штормових вітрів. Зараз «Доріан« знаходиться в більш 600 км на схід від Багамських островів.

    Раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану «Доріан«.

    Нагадаємо, в середині липня на територію США насувався ураган «Баррі«. Тоді понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні.

    США президент ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ