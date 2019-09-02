Ураган «Доріан»: в Північній Кароліні ввели режим надзвичайної ситуації



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Раніше режим надзвичайної ситуації вже був введений у Флориді і декількох округах штату Джорджія

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації через наближення урагану «Доріан».

Про це повідомляється на сайті губернатора.

Як зазначено в заяві, дана міра дасть можливість місцевій владі вчасно мобілізувати всі свої ресурси і звернутися за федеральної допомогою. Раніше режим НС вже був введений у Флориді і декількох округах штату Джорджія.

Глава штату видав укази про тимчасову відміну транспортних федеральних правил з метою забезпечення поставок товарів першої необхідності і про допомогу фермерам швидко збирати і перевозити урожай і худобу.

Купер також попросив жителів Північної Кароліни запасатися питною водою, продуктами харчування, ліками за рецептом, батарейками і іншими предметами першої необхідності на кілька днів.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан».