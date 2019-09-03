Ураган Доріан «видихався», не дійшовши до США



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Ураган мав досягти узбережжя США напередодні вночі

Буревій «застряг» біля Багамських островів і знаходиться в 170 кілометрах від західного узбережжя США

Ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою, повідомив Національний центр США зі стеження за ураганом.

Швидкість вітру впала до 175 кілометрів на годину, центр урагану, як і раніше, знаходиться на півночі від Багамських островів.

Як очікується, ураган продовжить рух на північ уздовж узбережжя Флориди, відстань до якого становить поки що не менше 170 кілометрів. Потім Доріан може піти уздовж узбережжя Джорджії і Південної Кароліни, а до п'ятниці дійти до узбережжя Північної Кароліни.

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану Доріан на Багамах стало п’ятеро людей.

Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.