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    У світі

    Жертвами урагану «Доріан» на Багамах стали п’ятеро людей

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    <p>Збитки, завдані ураганом &laquo;Доріан&raquo; островам Абако, є &laquo;безпрецедентними&raquo;, заявляє місцева влада</p> - Жертвами урагану «Доріан» на Багамах стали п’ятеро людей

    Збитки, завдані ураганом «Доріан» островам Абако, є «безпрецедентними», заявляє місцева влада

    Багато будинків повністю або частково зруйновані

    П'ятеро людей загинули через ураган «Доріан» на островах Абако.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Багамських островів Губерт Мінніс журналістам в штаб-квартирі Національного агентства з надзвичайних ситуацій (NEMA).

    За його словами, збитки, завдані ураганом «Доріан» островам Абако, є «безпрецедентними», багато будинків «повністю або частково зруйновані».

    Мінніс заявив, що пріоритетами влади наразі є «пошук, порятунок і відновлення».

    Зазначається, що ураган рухається зі швидкістю 1,5 км/год в 55 км на північний схід від острова Гранд-Багама архіпелагу Багамських островів, при цьому пориви вітру всередині урагану досягають 265 км/год.

    Очікується, що в ніч на вівторок за місцевим часом (ранок вівторка за київським часом) «Доріан» наблизиться до східного узбережжя Флориди.

    Роботу припинили міжнародні аеропорти Форт-Лодердейл і Палм-Біч, скасовано понад 200 рейсів у міжнародному аеропорту Орландо. Всього в США скасовано понад тисяча авіарейсів.

    Раніше в штатах Флорида, Джорджія і Південна Кароліна оголосили масову евакуацію жителів прибережних населених пунктів.

    Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану «Доріан».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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