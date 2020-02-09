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    У світі

    Кількість жертв заворушень у Казахстані збільшилася до 10 осіб

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    Кількість жертв заворушень у Казахстані збільшилася до 10 осіб

    На півдні Казахстану запровадили надзвичайний стан через побоювання нових сутичок

    Кількість жертв заворушень, що відбулися в Кордайском районі Жамбилська області Казахстану, зросла до 10 осіб.

    Про це повідомляє телеканал «Хабар 24».

    Раніше повідомлялося, що безлади, що спалахнули проти ночі на 8 лютого, забрали життя восьми людей. Заступник міністра охорони здоров’я Камалжан Надиров повідомив, що в лікарнях залишаються 37 осіб.

    На півдні Казахстану, де сталися сутички на етнічному ґрунті з загиблими й пораненими, запровадили надзвичайний стан через побоювання нових сутичок.

    Причина заворушень, що спалахнули звечора 7 лютого і призвели до загибелі принаймні восьми людей і поранень понад сорока, наразі не ясна. Сутички сталися між казахами за національністю і дунганами, які живуть у тій місцевості, – представниками національної групи китайського походження, але мусульманської віри.

    Як повідомялося, у Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в низці населених пунктів Жамбільської області є загиблі і поранені.

    Спершу повідомлялося, що вісім людей загинули під час зіткнень і групової бійки в Жамбилській області Казахстану. Правоохоронні органи Казахстану затримали 47 осіб, причетних до сутичок.

    В уряді запевняють, що причиною зіткнень і групової бійки на півдні країни став побутовий конфлікт.

    У результаті масових заворушень у Кордайському районі Жамбильської області Казахстану постраждали 127 осіб.

    Казахстан надзвичайний стан президент Касим-Жомарт Токаєв
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