Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2 тис. осіб
Землетрус, що стався 8 вересня, є найбільшим у Марокко за останні 120 років
Кількість загиблих у результаті землетрусу, що стався в Марокко ввечері 8 вересня, зросла до 2122, також зафіксовано понад 2420 постраждалих. Про це повідомляє Al Jazeera.
Зокрема, серед загиблих під час землетрусу в Марокко - четверо громадян Франції, 15 зазнали поранення.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що від землетрусу постраждали понад 300 тисяч людей.
За даними МВС країни, землетрус, що стався 8 вересня, є найбільшим за останні 120 років.
Повідомляється, що рятувальникам важко добиратися до найбільш постраждалих регіонів через великі завали на дорогах. Смерть людей у результаті землетрусу зареєстрована у дев'яти провінціях та префектурах. Епіцентр знаходився в районі Ігіль у провінції Ель-Хауз.
Низка країн вже надали допомогу постраждалим регіонам. Так, влада Катару відправила до Марокко сім пошуково-рятувальних вертольотів, намети, медичне обладнання та продукти харчування. Міжнародний Комітет Червоного Хреста виділив близько $1 млн. зі свого фонду з надзвичайних ситуацій для підтримки філії організації в Марокко.
Нагадаємо, що землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас. Епіцентр землетрусу магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера розташований на глибині 18,5 км у провінції Аль-Хауз, що на південний захід від міста Марракеш. За ним пішли сотні повторних поштовхів, які завдали шкоди будівлям у селах.
У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.
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