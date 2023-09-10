Індонезію сколихнув потужний землетрус

Сила землетрусу сягнула позначки 6,1 за шкалою Ріхтера

Землетрус магнітудою 6,1 стався біля провінції Центральний Сулавесі в Індонезії 9 вересня. Він не викликав цунамі. Про це повідомило Геофізичне агентство Індонезії BMKG.

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Землетрус стався о 21:43 за місцевим часом з епіцентром 49 км на північний захід від регентства Донггала та на глибині 20 км під морським дном.

В агентстві повідомили, що поштовхи землетрусу не могли спровокувати цунамі, однак вони змусили жителів двох сіл, розташованих у прибережних районах регіону, втекти.

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У коментарі агентству Сіньхуа чиновник центру даних та інформації з боротьби зі стихійними лихами Мухаммад Фікрі розповів, що люди масово втікали від можливої загрози.

«Понад 1000 жителів села втекли з прибережних районів, побоюючись можливих повторних поштовхів», – сказав він, додавши, що після землетрусу були перебої з електрикою та телекомунікаціями.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки 8 вересня. Кількість загиблих сягнула понад 1300 осіб.