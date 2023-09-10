Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Індонезію сколихнув потужний землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Індонезію сколихнув потужний землетрус
Потужний землетрус не спричинив цунамі
фото з відкритих джерел

Сила землетрусу сягнула позначки 6,1 за шкалою Ріхтера

Землетрус магнітудою 6,1 стався біля провінції Центральний Сулавесі в Індонезії 9 вересня. Він не викликав цунамі. Про це повідомило Геофізичне агентство Індонезії BMKG.

Землетрус стався о 21:43 за місцевим часом з епіцентром 49 км на північний захід від регентства Донггала та на глибині 20 км під морським дном.

В агентстві повідомили, що поштовхи землетрусу не могли спровокувати цунамі, однак вони змусили жителів двох сіл, розташованих у прибережних районах регіону, втекти.

У коментарі агентству Сіньхуа чиновник центру даних та інформації з боротьби зі стихійними лихами Мухаммад Фікрі розповів, що люди масово втікали від можливої загрози.

«Понад 1000 жителів села втекли з прибережних районів, побоюючись можливих повторних поштовхів», – сказав він, додавши, що після землетрусу були перебої з електрикою та телекомунікаціями.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки 8 вересня. Кількість загиблих сягнула понад 1300 осіб.

Теги: землетрус стихійні лиха Індонезія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки землетрусу в Марокко
Потужний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 1300
Вчора, 23:35
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус
6 вересня, 16:26
Повінь на базі відпочинку у провінції Кіркларелі
Зливи й раптові повені накрили Туреччину: є загиблі та зниклі безвісти (відео)
6 вересня, 06:56
В Одіші 2 вересня за дві години зафіксували рекордні 61 тис. ударів блискавки
В Індії блискавки за декілька годин вбили рекордну кількість людей (відео)
5 вересня, 00:54
Через посуху Стамбул може стикнутись із браком води
Найбільше місто Туреччини може залишитись без води
21 серпня, 12:44
Угода про енергетичний перехід має на меті відмовити Індонезію від вугілля, яке зараз займає майже половину електроенергії в країні
Індонезія зупинила масштабний проект «зеленої» енергетики. Названо причину
18 серпня, 13:54
Сейсмолог дав невтішний прогноз щодо нових землетрусів у Туреччині
Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками
18 серпня, 13:13
Люди збираються біля будівлі після того, як землетрус сколихнув Боготі, що спричинило евакуацію офісів і ресторанів
Столицю Колумбії сколихнув потужний землетрус
17 серпня, 22:18
Приморський край Росії потерпає від повені
Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)
12 серпня, 15:06

Соціум

Азербайджан відкрив Лачинський коридор до Нагірного Карабаху
Азербайджан відкрив Лачинський коридор до Нагірного Карабаху
Індонезію сколихнув потужний землетрус
Індонезію сколихнув потужний землетрус
У США семирічна дівчинка знайшла в парку величезний діамант на свій день народження
У США семирічна дівчинка знайшла в парку величезний діамант на свій день народження
Потужний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 1300
Потужний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 1300
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»
Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
29K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
24K
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
19K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
17K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
13K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту