Кількість жителів Землі наближається до 8 млрд – ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 2050 року населення планети може досягти 9,7 млрд людей

Чисельність населення Землі у 2019 році склала 7,7 млрд людей, а до кінця 2050 року сягне 9,7 млрд осіб. Про це йшлося під час сесії Комісії з народонаселення і розвитку, яка стартувала в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомила прес-служба ООН.

За словами першого заступника генсека ООН Аміни Мухаммад, за останні 25 років значно скоротилася кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, на 40% знизилися масштаби материнської смерті, істотно збільшилася тривалість життя людей.

«За період з 1994 року до 2019 року рівень смертності дітей у віці до п'яти років скоротився на 54%. Очікувана тривалість життя у всьому світі зросла з 64,9 року в 1994 році до 72,3 року у 2019 році і до 2030 року збільшиться ще на два роки. У всьому світі значно підвищився рівень добробуту населення», - йдеться в доповіді.

Водночас Мухаммад зазначила, що нинішні демографічні тенденції призводять до серйозних екологічних, економічних і соціальних проблем.

«Сьогодні населення світу, чисельність якого у 2019 році склала 7,7 млрд осіб, ще продовжує розростатись і до 2050 року досягне 9,7 млрд осіб, а до кінця століття збільшиться аж до 11 млрд людей», - доповіла вона.

У той же час в ООН підкреслили, що збільшення чисельності населення і економічне зростання призвели до величезного нарощування масштабів виробництва і споживання, що обернулося «неймовірними наслідками для навколишнього середовища».

Окрім того, у доповіді генерального секретаря ООН, представленій на розгляд комісії, зазначається, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкою урбанізацією. Уже зараз у всьому світі середній рівень народжуваності - 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року він складе близько 2,4 народження на жінку.

Що стосується людей у віці 65 років і старших, то їхня частка в загальній чисельності населення зростає. Зараз їх 19% у Європі і 16% у Північній Америці, а до 2050 року ці показники збільшаться до 28% і 23% відповідно.

Також у доповіді говориться, що зараз близько 56% світового населення живе в містах. Майже весь приріст населення в майбутньому буде відбуватися за рахунок збільшення чисельності міських жителів, на яких, згідно з прогнозами, до 2030 року припадатиме 60% населення країн світу, а до 2050 року - близько 68%.