Німеччина очолила Раду безпеки ООН



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Місця Німеччини і Франції в Раді Безпеки ООН

Під час головування у Раді Безпеки ООН Німеччина тісно співпрацюватиме з Францією, котра головувала в Радбезі у березні

Федеративна Республіка Німеччина вперше за сім років знову очолила по ротації Раду безпеки ООН. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас у понеділок, 1 квітня, вилетів в Нью-Йорк, щоб змінити на посту голови Ради безпеки главу французького міністерства закордонних справ Жана-Іва Ле Дріана.

Німеччина і Франція домовилися, що строки їх головування в Радбезі, йдуть слідом один за одним, стануть «спільним головуванням» на двомісячний період.

Від початку головування Німеччина планує акцентувати свою роботу на пропагуванні цінностей ООН та сприянні міжнародному співробітництву. Також Німеччина і Франція координуватимуть свої дії з іншими представниками Європи у Радбезі ООН (наразі це Великобританія, Бельгія і Польща).

«Ми усвідомлюємо глибину відповідальності, яку ми на себе беремо, займаючи посаду голови Ради безпеки ООН», - заявив глава МЗС Німеччини Мас перед вильотом в Нью-Йорк.

Німеччина з початку 2019 року увійшла в число десяти непостійних членів Ради безпеки терміном на два роки. Водночас Франція, поряд з США, Росією, Китаєм і Великобританією, є постійним членом вищого органу всесвітньої організації, володіючим правом вето.

Одним з важливих питань країни ЄС вважають збереження міжнародних домовленостей на кшталт укладеної 2015 року Паризької кліматичної угоди та Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Уряд ФРН повідомив, що має намір підняти такі теми, як сексуальне насильство проти жінок під час збройних конфліктів, роль жінок у справі підтримання миру, роззброєння та контроль над озброєннями.

Німеччина отримала статус непостійного члена Ради безпеки ООН на 2019 та 2020 роки. Країна добивається статусу постійного члену Радбезу ООН від часу об'єднання країни у 1990 році. Країна є четвертим найбільшим донором коштів до бюджету ООН та надає чи не найбільше військових для участі у місіях організації. Німеччина також активно задіяна у всіх важливих для ООН питаннях, таких як кліматична політика, права людини та роззброєння. Востаннє Німеччина головувала в Раді Безпеки ООН у вересні 2012 року.