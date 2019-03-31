У Мозамбіку після циклону зростає кількість хворих на холеру



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У постраждалих від циклону «Ідай» районів Мозамбіку стрімко збільшується кількість хворих на холеру

Після циклону «Ідай» у Мозамбіку зростає кількість хворих на холеру. Лише в портовому місті Бейра за останні 48 годин подвоїлося число зафіксованих випадків захворювання. У суботу, 30 березня, в місті був уже 271 хворий на холеру, повідомив уряд країни.

«Лікарі без кордонів» фіксують у Бейрі приблизно 200 нових імовірних випадків холери на день. Всесвітня організація охорони здоров'я очікує, що 1 квітня до Мозамбіку доставлять близько 900 тисяч доз вакцини проти холери, і тоді в країні почнуть кампанію вакцинації.

Нагадаємо, що в середині березня над Мозамбіком, Малаві та Зімбабве пройшов циклон «Ідай», який спричинив значні руйнування та забрав у цих країнах життя понад 700 осіб. Багато людей зникли безвісти. Лише в Мозамбіку, за даними ООН, від циклону остраждали 1,85 мільйона осіб.

За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті. У Мозамбіку території у сотні квадратних кілометрів були затоплені, у небезпеці, за даними влади, опинилися 350 тисяч осіб. Негода також зачепила сусідні Зімбабве та Малаві, де також десятки тисяч осіб вимушені були залишити свої будинки.