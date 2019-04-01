ООН осудила нові «нелюдські» закони Брунею



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Султан Брунею Хассанал Болкіах Архівне фото: Deutsche Welle

Елтон Джон і Джордж Клуні, крім того, закликають бойкотувати готелі в Європі і США, що належать Брунею, через нові закони, які серед іншого передбачають смертну кару для геїв

Організація Об'єднаних Націй у понеділок, 1 квітня, засудила «жорстокі і нелюдські» нові закони Брунею, котрі мають набути чинності у цій країні 3 квітня, інформує агенція AFP.

Султан Брунею Хассанал Болкіах, котрий править монархією з 1967 року, схвалив рішення уряду щодо посилення покарань за дії, що в цій мусульманській країні вважаються протиправними. Зокрема, схвалено запровадження смертної кари через забиття камінням за одностатевий секс та подружню зраду.

«Я закликаю уряд зупинити запровадження цих жахливих каральних законів, котрі означатимуть значний крок назад у сфері захисту прав людини у Брунеї», - зазначила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Раніше у міністерстві закордонних справ Німеччини також категорично висловилися проти нових брунейських законів, назвавши переслідування людей за їхньою сексуальною орієнтацією «неприпустимим», інформує агенція epd. «Бруней залишає коло цивілізованих країн», - написав 29 березня у своєму Twitter статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth).

Тим часом напередодні, 31 березня, британський співак Елтон Джон долучився до американського актора Джорджа Клуні у заклику бойкотувати готелі у Європі і США, котрі належать Брунею. «Я високо оцінюю мого друга Джорджа Клуні за його позицію проти дискримінації геїв і проти фанатизму у Брунеї, країні, де геї зазнають знущань, або й гірше, і закликаю бойкотувати готелі султана (Брунею - Ред.)», - написав співак у своєму мікроблозі Twitter.

Голлівудський актор Джордж Клуні закликав до бойкоту дев'яти готелів, котрі розташовані у Великобританії, Франції, Італії та США. Серед них ексклюзивний готель Dorchester у Лондоні та Beverly Hills Hotel у Лос-Анджелесі. «Щоразу, коли ми зупиняємося, або відвідуємо зустрічі чи обідаємо у будь-якому з цих дев'яти готелів, ми кладемо гроші прямо у кишеню людей, котрі вирішують забивати камінням чи батогами своїх власних громадян з те що вони геї, чи звинувативши їх у подружній зраді», - заявив Клуні.

Джерело: Deutsche Welle