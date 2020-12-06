Кіпр відніс Україну до «червоної зони» і пом’якшив правила в’їзду

Туристам достатньо буде мати негативний результат тесту, самоізоляція не передбачена

Нові правила в’їзду на Кіпр почнуть діяти з 1 березня наступного року. Як повідомляє уряд цієї країни, всі інші держави буде поділено на чотири зони, в залежності від яких будуть висуватися вимоги для відвідин острова.

В «зелену» зону потраплять усі країни Євросоюзу. З них туристи можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.

У «помаранчевій» зоні виявляться країни Європейського економічного простору, включно з Великобританією та Швейцарією. Громадянам цих країн треба при посадці на літак на Кіпр показати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом трьох доби (72 години) до посадки.

В «червоній» зоні будуть країни поза межами Євросоюзу і Європейського економічного простору. Серед цих країн Україна, Ізраїль, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет і Білорусь. Громадянам цих країн треба показати негативний ПЛР-тест перед польотом і зробити ще один тест після прильоту в аеропорту. Самоізоляція не передбачена.

В «сіру» зону потраплять усі країни, що не потрапили в три попередні категорії. З цих країн не можна прилітати туристам. Тільки громадянам Кіпру, іноземцям з видом на проживання і власникам спеціального дозволу. Після прибуття їм треба пройти 14-денну самоізоляцію.

Відзначимо, що зараз з України на Кіпр можуть потрапити окремі категорії: подружжю і неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру з дозволом на проживання, найближчим родичам, людям, які легально працюють на Кіпрі, а також має спеціальний дозвіл від уряду Кіпру або за Віденською конвенцією.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня Кіпр пускатиме вакцинованих від коронавірусу туристів взагалі без проходження тесту.