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    У світі

    Кіпр відніс Україну до «червоної зони» і пом’якшив правила в’їзду

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    Фото з відкритих джерел - Кіпр відніс Україну до «червоної зони» і пом’якшив правила в’їзду
    Фото з відкритих джерел

    Туристам достатньо буде мати негативний результат тесту, самоізоляція не передбачена

    Нові правила в’їзду на Кіпр почнуть діяти з 1 березня наступного року. Як повідомляє уряд цієї країни, всі інші держави буде поділено на чотири зони, в залежності від яких будуть висуватися вимоги для відвідин острова.

    В «зелену» зону потраплять усі країни Євросоюзу. З них туристи можуть прилітати в аеропорти Лімассола і Пафосу без обмежень.

    У «помаранчевій» зоні виявляться країни Європейського економічного простору, включно з Великобританією та Швейцарією. Громадянам цих країн треба при посадці на літак на Кіпр показати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом трьох доби (72 години) до посадки.

    В «червоній» зоні будуть країни поза межами Євросоюзу і Європейського економічного простору. Серед цих країн Україна, Ізраїль, ОАЕ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет і Білорусь. Громадянам цих країн треба показати негативний ПЛР-тест перед польотом і зробити ще один тест після прильоту в аеропорту. Самоізоляція не передбачена.

    В «сіру» зону потраплять усі країни, що не потрапили в три попередні категорії. З цих країн не можна прилітати туристам. Тільки громадянам Кіпру, іноземцям з видом на проживання і власникам спеціального дозволу. Після прибуття їм треба пройти 14-денну самоізоляцію.

    Відзначимо, що зараз з України на Кіпр можуть потрапити окремі категорії: подружжю і неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру з дозволом на проживання, найближчим родичам, людям, які легально працюють на Кіпрі, а також має спеціальний дозвіл від уряду Кіпру або за Віденською конвенцією.

    Раніше повідомлялося, що з 1 березня Кіпр пускатиме вакцинованих від коронавірусу туристів взагалі без проходження тесту.

    Теги: Ізраїль ОАЕ Кіпр
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