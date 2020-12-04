Кіпр пускатиме вакцинованих від коронавірусу туристів без тесту

Скоро туристам можна буде відвідати країну без ковід-тесту

Нововведення наберуть чинності 1 березня наступного року

Уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Про це повідомляє Сургиѕ Mail.

«Очікується, що змінений план дій ще більше посилить інтерес авіакомпаній до здійснення додаткових рейсів на Кіпр, поліпшить зв'язок і збільшить пасажиропотік», – заявив міністр транспорту Яніс Карусос.

Зазначимо, що зараз на Кіпрі діють особливі умови для туристів.

За інформацією видання, в'їзд на Кіпр відтепер дозволений лише окремим категоріям осіб. До них належать, зокрема, громадяни Кіпру, які постійно проживають на острові, їх подружжя та діти не залежно від громадянства, іноземці з дозволом на проживання, батьки, подружжя або діти осіб, які легально проживають на Кіпрі.

Таким чином, зазначає видання, в'їзд на острів з туристичною метою досі не дозволено.

При цьому іноземці, що прибувають на Кіпр з країн високого ризику по Covid-19, мають пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, зробленого не раніше 72 годин до в'їзду в країну.

Нагадаємо, що Кіпр ввів особливі умови в'їзду для українських туристів.