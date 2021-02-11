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    У світі

    Китай заборонив мовлення Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі

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    Китай заборонив мовлення Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі - Китай заборонив мовлення Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі
    Китай заборонив мовлення Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі

    Телеканал BBC World News не входив до більшості пакетів телеканалів у Китаї, проте був доступний у багатьох готелях

    Влада Китаю заборонила мовлення на території країни британського телеканалу BBC World News, Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі англійською мовою.

    Рішення було ухвалене через тиждень після того, як британський медіарегулятор відкликав ліцензію на мовлення китайського державного телебачення на території Великої Британії.

    Але в заяві китайської влади йдеться про заборону на мовлення Бі-Бі-Сі не як про захід у відповідь, а як про реакцію на «серйозні порушення» з боку британського телеканалу, який звинуватили в підриві національних інтересів і національної єдності в Китаї.

    Телеканал BBC World News не входив до більшості пакетів телеканалів у Китаї, проте був доступний у багатьох готелях.

    Керівництво Бі-Бі-Сі висловило жаль у зв’язку з рішенням влади КНР.

    У відносинах між Лондоном і Пекіном останнім часом зросла напруженість, головним чином через події в Гонконгу. Британія засудила дії Китаю, спрямовані на обмеження автономії Гонконгу, і запропонувала можливість отримання громадянства значній кількості жителів цього міста, колишньої британської колонії.

    Теги: ЗМІ телебачення Китай влада
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