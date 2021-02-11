Мінкультури оголосило персонами нон грата ще сімох акторів і музикантів РФ

Головна ідея режисера про два народи, які люблять один одного, призвела до того, що акторів внесено в базу «Миротворця»

Небажані для України особи брали участь в пропагандистському фільмі «Крим»

Мінкультури включило до «чорного списку» сімох російських акторів та музикантів, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Небажаними в Україні стали п'ятеро учасників гурту «Хор Турецького» – Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнецов. А також актори Роман Курцин і Євген Лапов, які знімалися у пропагандистському фільмі «Крим».

Всі вони входять до списку «Миротворця», оскільки свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму.

Як відомо, Мінкультури публікує та оновлює «чорний список» на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тепер в цьому списку 171 осіб.

Фільм «Крим» знімали в травні 2016 року. Режисер Олексій Піманов тоді розповів, що за сюжетом фільму дівчинка з Києва і хлопчик із Севастополя виявляються по різні боки барикад на тлі подій на Майдані, але вони не можуть один без одного. За його словами, картина про те, «як розійшлися два народи», а її головна думка, що «ми один одного любимо».

Раніше особами, які становлять загрозу національній безпеці країни стали російська співачка Альона Апіна та Юлія Глєбова (Беретта).