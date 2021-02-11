Нардеп Потураєв назвав «медведчуківські» телеканали зомбі-«брехунцями»

«Ті 4-5%, які дивились ці канали та набирались отруйної інформації, розносили її далі друзям, родичам, знайомим»

Заборонені канали «112 Україна», Zik та NewsOne мали неабиякий вплив на масову свідомість. Люди в різних регіонах включали ці «брехунці», і вони цілодобово отруювали мізки людей. Про це інтерв’ю Главкому розповів голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв.

Потураєв докладніше розповів про формат впливу цих каналів на мислення українців. «Якщо проводити аналогію, то в радянські часи в кожній родині на холодильнику зазвичай стояв радіоприймач. У нього було всього три програми – дві радянського радіо й одна українського. Люди називали цей радіоприймач «брехунцем», і він бубонів зранку й до ночі. Коли соціо-психологічні дослідження стали можливими в пізньому радянському просторі, а потім і в пострадянських країнах, то з’ясувалося, що ці «брехунці» впливали на масову свідомість. Навіть якщо слухач вважав, що це – просто фон», – сказав нардеп.

За його словами, «112 Україна», Zik та NewsOne працювали саме в такий спосіб. Водночас Потураєв підкреслив, що решта каналів, окрім кількох об’єктивних, також негативно впливають на свідомість громадян.

«Люди в різних регіонах включають ці різні «брехунці», і вони їм бубонять із ранку до ночі. І ця отрута просочується в мізки крапля за краплею. Тут не потрібно мати дуже велику аудиторію, бо, якщо розглядати процес комунікації загалом, ті 4-5%, які дивились ці канали та набирались із них отруйної інформації, розносили її далі – друзям, родичам, знайомим. Можна порівняти імпульс від цих каналів із каменем, який ми кидаємо у воду, а потім від нього йдуть у різні боки хвилі, які досить далеко розходяться», – підкреслив Потураєв.

Нагадаємо, колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький розповів, що санкції на канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» наклали через фінансування тероризму. Ці ЗМІ становили небезпеку для громадського миру в країні.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.