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    Політика

    США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи

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    США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи - США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи
    США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи

    США засуджують порушення прав людини, що відбуваються в умовах російської репресивної окупації

    Нинішня адміністрація США висловила тверду підтримку українській ініціативі Кримська платформа та закликала інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

    З відповідною заявою виступив у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер.

    «Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації», – заявив представник чинної адміністрації США.

    Водночас він звернув увагу, що російська окупаційна влада в Криму посилила переслідування будь–якої форми інакомислення.

    «США засуджують порушення прав людини, що відбуваються в умовах російської репресивної окупації», – наголосив американський представник.

    У цьому зв’язку він закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

    «Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності», – зауважив представник США.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Крим США ООН влада
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