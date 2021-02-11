США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи

США засуджують порушення прав людини, що відбуваються в умовах російської репресивної окупації

Нинішня адміністрація США висловила тверду підтримку українській ініціативі Кримська платформа та закликала інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

З відповідною заявою виступив у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер.

«Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації», – заявив представник чинної адміністрації США.

Водночас він звернув увагу, що російська окупаційна влада в Криму посилила переслідування будь–якої форми інакомислення.

«США засуджують порушення прав людини, що відбуваються в умовах російської репресивної окупації», – наголосив американський представник.

У цьому зв’язку він закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності», – зауважив представник США.

Джерело: Укрінформ