Китайські компанії непублічно йдуть з російського ринку

Lenovo та Xiaomi скорочують присутність в Російській Федерації

Китайські технологічні компанії під тиском санкцій і постачальників скорочують присутність на російському ринку, не оголошуючи про це публічно, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання називають серед таких компаній Lenovo, що випускає персональні комп'ютери, та виробника смартфонів та електроніки Xiaomi. На відміну від західних компаній, китайський бізнес уникає публічних заяв про скорочення постачань або вторгнення Росії в Україну, оскільки офіційний Пекін виступає проти санкцій Заходу щодо РФ, зазначає WSJ.

При цьому є винятки: китайський виробник дронів DJI заявив у квітні про зупинення діяльності як у Росії, так і в Україні.

У березні експорт китайської технологічної продукції до Росії сильно скоротився порівняно із лютим, пише газета. Так, постачання ноутбуків скоротилося більш ніж на 40%, смартфонів — майже на дві третини, базових станцій — на 98%. При цьому WSJ зазначає, що торгівля Китаю з усім світом була порушена, зокрема, через карантин у Шанхаї, викликаний спалахом ковіда.

Згортання поставок з Китаю в Росію відбулося слідом за кількома раундами санкцій, які США, Євросоюз та їхні партнери запровадили проти РФ через вторгнення в Україну. Станом на початок березня, китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили свої поставки в Росію вдвічі. При цьому на китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

У березні стало відомо, що Apple відмовилася від презентації у Росії нових моделей смартфонів iPhone SE.