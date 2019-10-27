Трамп хоче «потопити» Amazon за допомогою Пентагону, - ЗМІ



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Трамп протягом декількох років висловлював своє невдоволення компанією і її главою Джефом Безосом

Президент США Дональд Трамп намагався не дати компанії Amazon отримати контракт на $10 млрд.

Про це повідомляє CNN з посиланням на опубліковану біографію ексглави Пентагону Джеймса Маттіса.

Відзначається, що в 2018 році американський лідер особисто подзвонив міністру оборони і попросив не дати Amazon здобути перемогу в отриманні контракту зі створення хмарної інфраструктури зберігання даних для Пентагону, тим самим «потопивши» компанію в гонці.

Уточнюється, що в підсумку прибутковий контракт був укладений з компанією Microsoft.

Крім того, за даними ЗМІ, Трамп протягом декількох років висловлював своє невдоволення компанією і її главою Джефом Безос.

Нагадаємо, крім Amazon на контракт претендували IBM і Oracle, але вони відсіялися на більш ранніх етапах. Google вийшла з тендера ще в 2018 році на тлі критики власних співробітників за роботу з Пентагоном.

The Washington Post зв'язала програш Amazon з постійною критикою з боку президента США Дональда Трампа компанії Джеффа Безоса. Як зазначає газета, весною 2019 року Amazon практично виграв тендер, але Пентагон в останній момент передумав і вирішив переглянути угоду ще раз.