Відставка? Трамп опублікував твіт, який здивував користувачів Мережі



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Президент США Дональд Трамп написав, що сталося щось важливе

Трамп анонсував «щось дуже важливе»

Президент США Дональд Трамп здивував користувачів Мережі.

Інтригуючий пост Трамп опублікував у своєму Twitter.

«Тільки що відбулося дещо доленосне», - написав американський лідер.

Ніяких подробиць він не опублікував.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2019 р.

Користувачі соціальної мережі припустили, що Трамп подав у відставку.

Деякі поцікавилися, чи не були арештована кандидат в президенти 2016 року Гілларі Клінтон. Інші припустили, що Трамп порадів виходу нового альбому американського репера Каньє Уеста.

Нагадаємо, офіційний представник Білого дому повідомив, що американський президент Дональд Трамп зробить важливу заяву в неділю, 27 жовтня о 9:00.

Як відомо, напередодні в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.