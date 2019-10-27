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    У світі

    У США повідомили про ліквідацію лідера ІДІЛ

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    <p>Лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді</p> - У США повідомили про ліквідацію лідера ІДІЛ

    Лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді

    Фото: Fox News

    Ватажок ІДІЛ був ліквідований військовими силами на чолі з США в сирійській провінції Ідліб

    Лідер терористичного угрупування ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді вбито в Сирії в ході спецоперації американських військових.

    Про це повідомляє Fox News з посиланням на військове джерело і високопоставленого представника адміністрації США.

    За словами джерела, «цінний об’єкт з ІДІЛ» був ліквідований військовими силами на чолі з США в сирійській провінції Ідліб. Імовірно, мова йде про аль-Багдаді.

    Про ліквідацію лідера ІДІЛ також повідомили Newsweek з посиланням на представника Сухопутних військ США і CNN – теж з посиланням на джерела.

    Нагадаємо, 12 жовтня, п’ять бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» втекли з в’язниці після обстрілу північного сходу Сирії з боку турецьких військових.

    ІДІЛ США Сирія тероризм
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