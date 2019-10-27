У США повідомили про ліквідацію лідера ІДІЛ



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Лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді Фото: Fox News

Ватажок ІДІЛ був ліквідований військовими силами на чолі з США в сирійській провінції Ідліб

Лідер терористичного угрупування ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді вбито в Сирії в ході спецоперації американських військових.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на військове джерело і високопоставленого представника адміністрації США.

За словами джерела, «цінний об’єкт з ІДІЛ» був ліквідований військовими силами на чолі з США в сирійській провінції Ідліб. Імовірно, мова йде про аль-Багдаді.

Про ліквідацію лідера ІДІЛ також повідомили Newsweek з посиланням на представника Сухопутних військ США і CNN – теж з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 12 жовтня, п’ять бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» втекли з в’язниці після обстрілу північного сходу Сирії з боку турецьких військових.