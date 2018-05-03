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    КНДР збирається передати США трьох полонених американців

    Всі троє засуджені - американці корейського походження
    Три громадяни США, засуджені в Північній Кореї за шпигунство і «ворожі дії», переведені з табору в готель під Пхеньяном. Їх планують передати США. Про це повідомляє Yonhap. Зазначається, що північнокорейська влада пішла на такий крок напередодні саміту лідерів КНДР і США, проведення якого очікується в травні або на початку
    • Сьогодні, 06:55
    • Розсилка
    Прапор КНДР
    Прапор КНДР

    Всі троє засуджені - американці корейського походження

    Три громадяни США, засуджені в Північній Кореї за шпигунство і «ворожі дії», переведені з табору в готель під Пхеньяном. Їх планують передати США.

    Про це повідомляє Yonhap.

    Зазначається, що північнокорейська влада пішла на такий крок напередодні саміту лідерів КНДР і США, проведення якого очікується в травні або на початку червня. 

    Всі троє - американці корейського походження. Пастор Кім Дон Чхоль був затриманий у 2005 році, викладач вишу в Пхеньяні Тоні Кім і його колега Кім Хак Сон - в 2017-му.

    Нагадаємо, 28 квітня президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

    Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

    За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.

    Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.

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