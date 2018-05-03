КНДР збирається передати США трьох полонених американців
- Сьогодні, 06:55
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Всі троє засуджені - американці корейського походження
Три громадяни США, засуджені в Північній Кореї за шпигунство і «ворожі дії», переведені з табору в готель під Пхеньяном. Їх планують передати США.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що північнокорейська влада пішла на такий крок напередодні саміту лідерів КНДР і США, проведення якого очікується в травні або на початку червня.
Всі троє - американці корейського походження. Пастор Кім Дон Чхоль був затриманий у 2005 році, викладач вишу в Пхеньяні Тоні Кім і його колега Кім Хак Сон - в 2017-му.
Нагадаємо, 28 квітня президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.
За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.
Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.