Трамп заявив, що зустріч з лідером КНДР може відбутись за 3-4 тижні

Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливу дату зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні. Про це повідомляє Reuters. «Я вважаю, що ми проведемо зустріч протягом наступних трьох-чотирьох тижнів. Це буде дуже важлива зустріч щодо денуклеаризації Корейського півострова», – зауважив Трамп. Нагадаємо, президент



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Президент США Дональд Трамп

Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливу дату зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.

Про це повідомляє Reuters.

«Я вважаю, що ми проведемо зустріч протягом наступних трьох-чотирьох тижнів. Це буде дуже важлива зустріч щодо денуклеаризації Корейського півострова», – зауважив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливу дату і місце проведення зустрічі з лідером КНДР. Зокрема, Трамп повідомив, що на даний момент «все добре» і дата і місце зустрічі уточнюються.

Так, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї. Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, і досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.

Разом з тим, раніше президент США Трамп направив у Конгрес звіт про стратегії держави щодо Північної Кореї (КНДР). В Сенаті США запропонували вручити Нобелівську премію миру Трампу