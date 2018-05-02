Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей - CNN
- Сьогодні, 07:23
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Деякі події саміту можуть пройти на північній стороні демаркаційної лінії
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін переконав північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї.
Про це посилаючись на джерело повідомляє CNN.
За словами чиновника «з глибоким знанням мислення Північної Кореї з цього питання», існує «велика ймовірність», що саміт буде проходити в демілітаризованій зоні, причому деякі події можуть пройти на північній стороні демаркаційної лінії.
Джерело стверджує, що це місце зустрічі є найбільш логічним для Кім Чен Ина, оскільки там вже є все обладнання, яке дозволило б провести саміт «в кінці травня».
Також на його думку, подорож на північну сторону демілітаризованої зони є історичною можливістю для Трампа.
Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.
Нагадаємо, в Пханмунджомі 27 квітня пройшла зустріч Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна.
Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.
28 квітня Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.