Трамп обговорив деталі майбутньої зустрічі із Кім Чен Ином

Трамп схвально відгукнувся про переговори лідерів Південної і Північної Корей

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це Трамп написав 28 квітня у Twitter. «Щойно мав довгу й дуже добру розмову із президентом Південної Кореї Муном. Все йде дуже добре, час і місце зустрічі з Північною Кореєю



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Трамп схвально відгукнувся про переговори лідерів Південної і Північної Корей

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це Трамп написав 28 квітня у Twitter.

«Щойно мав довгу й дуже добру розмову із президентом Південної Кореї Муном. Все йде дуже добре, час і місце зустрічі з Північною Кореєю затверджуються. Також поговорив із прем’єр-міністром Японії Абе, щоб повідомити йому про поточні переговори», – написав президент США.

Напередодні Трамп схвально відгукнувся про переговори лідерів Південної і Північної Корей, що відбулися 27 квітня.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути «повного ядерного роззброєння».

Гаррі Казіаніс з The National Interest переконаний, що до саміту лідерів КНДР і Південної Кореї призвели зусилля Трампа. Трампу, а не Обамі варто дати Нобелівську премію, впевнений той.

Джерело: Радіо Свобода