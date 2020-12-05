Конгрес США проголосував за легалізацію марихуани по всій країні

Проєкт виключає марихуану зі списку заборонених речовин, дозволяє розвивати бізнес в цій сфері і отримувати призначення лікарів на вживання наркотику в медичних цілях

Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який передбачає легалізацію марихуани по всій країні.

Про це повідомляє NBC.

За прийняття документа свої голоси віддала більшість членів палати (222 демократа і п'ять республіканців), а проти висловилися 158 республіканців і шість демократів.

Тепер законопроєкту треба буде пройти затвердження сенату і президента США.

Проєкт виключає марихуану зі списку заборонених речовин, дозволяє розвивати бізнес в цій сфері і отримувати призначення лікарів на вживання наркотику в медичних цілях.

Якщо сенат і президент затвердять закон, то всі раніше винесені вироки суду за вживання або зберігання марихуани, в яких звинувачення не пов'язані з насильством, будуть відмінені.

NBC зазначає, що це голосування є історичним, оскільки до цього дане питання не піднімалося в палаті представників США.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року доопрацьований законопроєкт про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній раді, його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин.

Напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею врегулювання канабісу для потреб медицини і науки і виразив готовність зареєструвати відповідний законопроєкт, підготований групою народних депутатів.

Нагадаємо, наприкінці червня під Офісом президента активісти вимагали легалізувати медичний канабіс.